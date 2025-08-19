BHP: dans le vert après ses résultats annuels
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 09:58
La compagnie minière anglo-australienne revendique des volumes de production records en cuivre et en minerai de fer, ainsi qu'une production accrue de charbon sidérurgique, mais a aussi profité d'une augmentation des prix pour le cuivre.
Néanmoins, son EBITDA sous-jacent s'est contracté de 10% à 26 milliards de dollars, dans le sillage de revenus en baisse de 8% à 51,3 milliards du fait principalement d'un déclin des prix du minerai de fer et du charbon.
BHP a décidé d'un dividende final de 60 cents par action, soit un montant total de trois milliards de dollars, portant le retour total aux actionnaires annoncé pour l'exercice clos fin juin à 1,10 dollar par action, soit 5,6 milliards en tout.
A lire aussi
-
Israël se prépare mardi à répondre à une nouvelle proposition des médiateurs sur une trêve dans la bande de Gaza, associée à une libération d'otages retenus dans le territoire palestinien. Après plus de 22 mois de guerre, déclenchée par une attaque sans précédent ... Lire la suite
-
La Banque centrale européenne (BCE) a donné son feu vert à la banque d'affaires italienne Mediobanca pour son projet de rachat de la société de gestion de patrimoine Banca Generali, a annoncé mardi Mediobanca. Dans un bref communiqué, la banque affirme avoir reçu ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes évoluent en légère hausse mardi en début de séance alors que les négociations diplomatiques se poursuivent pour mettre fin au conflit en Ukraine. À Paris, le CAC 40 gagne 0,17% à 7.897,73 points vers 07h35 GMT. A Londres, le ... Lire la suite
-
Un nombre record de 383 travailleurs humanitaires ont été tués en 2024, a annoncé mardi l'ONU, qualifiant ces chiffres et l'impunité qui les accompagne d'"expression honteuse" de l'apathie internationale. Ce chiffre représente une hausse de 31% par rapport à celui ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer