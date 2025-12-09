BHP conclut un accord de financement de 2 milliards de dollars avec le GIP pour le réseau électrique du minerai de fer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le commentaire de l'analyste dans les paragraphes 3-4, l'évolution du cours de l'action dans le paragraphe 5) par Melanie Burton

Le groupe BHP BHP.AX a déclaré mardi que le fonds Global Infrastructure Fund (GIP), détenu par BlackRock BLK.N , investirait 2 milliards de dollars dans le réseau électrique intérieur de Western Australia Iron Ore (WAIO) en échange d'une participation minoritaire.

Les deux entreprises formeront une entité dans laquelle BHP détiendra 51 % des parts et GIP les 49 % restants. BHP paiera à l'entité un tarif lié à sa part de l'énergie intérieure de WAIO sur une période de 25 ans.

"C'est une excellente affaire qui aidera BHP à recycler ses capitaux", a déclaré Baden Moore, analyste chez CLSA à Sydney.

"J'espère que BHP fera plus souvent ce genre d'opérations dans le cadre de sa croissance."

BHP, la plus grande société minière cotée au monde, conservera le contrôle opérationnel total de WAIO, y compris son infrastructure électrique intérieure. Les actions de BHP ont réduit leurs pertes initiales et se sont récemment stabilisées.

"Cet accord est un exemple de l'approche disciplinée de BHP en matière de gestion de portefeuille de capitaux", a déclaré Vandita Pant, la directrice financière, dans un communiqué.

"Il renforce la flexibilité de notre bilan, soutient la création de valeur à long terme et améliore la valeur actionnariale de BHP", a-t-elle ajouté.

L'accord intervient alors que les sociétés minières cherchent de nouveaux moyens de dégager des capitaux des investissements dans les infrastructures et que les investisseurs sont à la recherche d'actifs à long terme présentant peu de risques et offrant des rendements réguliers.

Simon Trott, directeur général de Rio Tinto RIO.AX , a déclaré la semaine dernière que le premier producteur mondial de minerai de fer avait identifié un certain nombre d'actifs qu'il n'avait pas besoin de posséder , et qu'il chercherait des options, y compris des partenariats et des cessions de ces actifs.

L'accord avec le GIP n'affectera pas les accords de coentreprise existants de BHP, a déclaré la société australienne dans un communiqué.