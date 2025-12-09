BHP conclut un accord de financement d'infrastructures de 2 milliards de dollars avec le GIP pour le réseau électrique WAIO

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur l'accord)

Le groupe BHP BHP.AX a déclaré mardi que le fonds Global Infrastructure Fund (GIP), détenu par BlackRock BLK.N , investirait 2 milliards de dollars dans le réseau électrique intérieur de Western Australia Iron Ore (WAIO) en échange d'une participation minoritaire.

Les deux entreprises formeront une entité dans laquelle BHP détiendra 51 % des parts et GIP les 49 % restants. BHP paiera à l'entité un tarif lié à sa part de l'énergie intérieure de WAIO sur une période de 25 ans.

BHP, la plus grande société minière cotée au monde, conservera le contrôle opérationnel total de WAIO, y compris de son infrastructure électrique intérieure.

L'accord avec le GIP n'affectera pas les accords de coentreprise existants de BHP, a déclaré la société australienne dans un communiqué.