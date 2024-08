BHP anticipe une hausse de 4% de sa production de cuivre pour 2025

(AOF) - Producteur australien de fer, diamants, uranium, charbon, pétrole et bauxite, BHP a publié ses résultats annuels de l’exercice 2023/2024. Sur cette période, le bénéfice sous-jacent a augmenté de 2%, à 13,7 milliards de dollars, en raison de solides performances opérationnelles et des prix plus élevés des matières premières clés. Toutefois, son bénéfice net ressort à 7,9 milliards de dollars, en chute de 39%. En outre, ses revenus ont progressé de 3% à 55,66 milliards de dollars.

Les revenus de BHP ont augmenté exactement de 1,8 milliard de dollars, "principalement en raison de la hausse des prix réalisés pour le minerai de fer et le cuivre, dont les volumes de vente ont également augmenté de 3% et de 5% respectivement".

Son Ebitda sous-jacent a progressé de 4% à 29,02 milliards de dollars.

"Après deux années consécutives de croissance de 9% de la production de cuivre, nous prévoyons une nouvelle augmentation de 4% pour l'exercice 2025, grâce à l'extraction de minerai à plus haute teneur à Escondida (Chili) et à la poursuite de l'amélioration de la productivité dans l'ensemble des actifs de production de cuivre", explique BHP sur ses perspectives.

Suite aux résultats de BHP, les valeurs du secteur minier sont en hausse. Eramet gagne 0,48%, Anglo American 1,06%.

