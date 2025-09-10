BFT IM sort un fonds à échéance sur le high yield

BFT Investment Managers lance BFT Rendement Plus 2031, un fonds obligataire à échéance décembre 2031, exposé au marché des obligations à haut rendement (high yield). Il vient compléter la gamme développée par BFT IM sur ce segment « Fonds Rendement à échéance », couvrant les différentes attentes des investisseurs tant en termes d’horizons de placement que d’objectifs de rendement.

Avec BFT Rendement Plus 2031, BFT IM lance son onzième millésime. La société gère aujourd’hui plus de 700 millions d’euros d’encours via les fonds à échéance sur 41,3 milliards d’euros d’encours.

Afin de rechercher des opportunités de performance supérieures à celles des obligations investment grade, le fonds BFT Rendement Plus 2031 est investi uniquement en obligations à haut rendement (high yield), dont la notation est comprise entre BB+ et B- . Ces titres sont principalement émis par des entreprises de pays de l’OCDE, libellés en euros, et arrivant à échéance avant fin 2031.

La gestion de BFT IM met en œuvre une stratégie buy & watch, permettant l’achat et la vente de titres tout au long de la vie du fonds.