BFT IM présente un nouveau fonds à échéance BFT Rendement 2030 Climat

(AOF) - BFT Investment Managers a annoncé le lancement d'un nouveau fonds à échéance BFT Rendement 2030 Climat. Il est composé d'obligations d'entreprises investment grade et high yield (obligations notées entre BB+ et B-, dans la limite de 50%). " La principale innovation de ce portefeuille repose sur le suivi permanent de son intensité carbone qui doit être en permanence inférieure de 30% à celle de son univers de référence et suivre une trajectoire de décarbonation jusqu'en 2030 ", précise le gestionnaire d'actifs.

La méthodologie Buy & Watch, adoptée par BFT IM pour ses fonds à échéance, vise à sélectionner des obligations en vue de les maintenir en portefeuille jusqu'à l'échéance du fonds (stratégie Buy). " Toutefois, un suivi permanent du portefeuille est réalisé afin de s'adapter au contexte de marché. Ainsi des investissements ou cessions peuvent être réalisés tout au long de la vie du fonds (stratégie Watch) ", explique la société de gestion.

Ce nouveau millésime constitue le 10e fonds lancé par BFT IM depuis 2016 dans cette catégorie. Il est proposé à une large clientèle française : investisseurs institutionnels, grandes entreprises, banques privées, distributeurs externes et réseaux bancaires.