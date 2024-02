BFT IM : le high yield européen de maturité courte offre des opportunités

(AOF) - Dans ses perspectives pour 2024, BFT Investment Managers juge que les investisseurs peuvent privilégier sur les marchés obligataires les stratégies de rendement, notamment via le crédit corporate high yield européen de maturité courte. Il fait remarquer qu’historiquement le crédit européen offre un spread plus attractif que son équivalent américain : 8% vs 6,8% avec couverture à 3 mois du risque euro-dollar.

En matière de stratégies directionnelles, un positionnement sur les taux 2 ans peut être opportuniste en l'état actuel du resserrement monétaire. "Avec la baisse des taux, la repentification de la courbe 2-10 ans pourra également offrir des opportunités", ajoute le gestionnaire d'actifs.

Sur les marchés actions, il faut enfin se préparer à revenir sur les titres qui ont souffert le plus de la hausse des taux et qui profiteront de la relance de l'économie, en particulier les Small Caps.

"Enfin, les investisseurs ne devront pas négliger les stratégies de couvertures (protection offerte par les titres d'Etat américains, achat de volatilité ou d'options en protection etc.)" explique Fabien Bourguignon, directeur de la gestion multi-asset.