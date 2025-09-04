 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BFT IM enrichit sa gamme de fonds obligataires à échéance
information fournie par AOF 04/09/2025 à 10:51

(AOF) - BFT Investment Managers a annoncé le lancement de BFT Rendement Plus 2031, un fonds obligataire à échéance décembre 2031. Il est investi uniquement en obligations à haut rendement, dont la notation est comprise entre BB+ et B- . " Ces titres sont principalement émis par des entreprises de pays de l’OCDE, libellés en euros, et arrivant à échéance avant fin 2031. " ajoute le gestionnaire d'actifs.

La gestion de BFT IM met en œuvre une stratégie " Buy & Watch ", permettant l'achat et la vente de titres tout au long de la vie du fonds.

BFT IM, qui gère aujourd'hui plus de 700 millions d'euros d'encours via ce type de fonds, lance son 11e millésime avec BFT Rendement Plus 2031.

"Avec notre gamme, nous offrons un choix de fonds qui couvrent différents horizons de placement avec des profils rendement/risque variés, permettant de satisfaire aussi bien une clientèle institutionnelle, banques privées, que des réseaux distributeurs bancaires ", précise Gilles Guez, directeur général de BFT IM.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

