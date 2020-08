Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beyrouth-L'enquête inclut l'hypothèse d'une intervention extérieure, dit Aoun Reuters • 07/08/2020 à 13:06









BEYROUTH, 7 août (Reuters) - L'enquête sur l'explosion de mardi au port de Beyrouth devra déterminer si la catastrophe est due à la négligence, si elle est accidentelle ou si elle résulte d'une intervention extérieure, a déclaré le président libanais, Michel Aoun, selon des déclarations à des médias locaux vendredi. "La cause n'a pas encore été déterminée. Il y a la possibilité d'une interférence extérieure comme un missile, une bombe ou un autre moyen", a-t-il dit selon des propos rapportés par plusieurs médias et confirmés par la présidence. Il a expliqué que les investigations sur l'explosion de mardi, qui a fait au moins 154 morts, se déroulaient à trois niveaux: "Premièrement, comment le matériau explosif est entré et a été stocké (...), deuxièmement, est-ce que l'explosion est le résultat d'une négligence ou d'un accident (...) et troisièmement, la possibilité qu'il y ait une interférence extérieure". (Ghaida Ghantous, version française Marc Angrand, édité par Myriam Rivet)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.