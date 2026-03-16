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Beyond Meat retarde son rapport annuel en raison de problèmes de contrôle des stocks
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 21:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Beyond Meat BYND.O a déclaré lundi qu'elle retarderait le dépôt de son rapport annuel pour l'exercice clos en 2025, citant une faiblesse matérielle liée aux soldes des stocks et à son contrôle interne sur les rapports financiers.

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