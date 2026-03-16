Beyond Meat retarde son rapport annuel en raison de problèmes de contrôle des stocks

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Beyond Meat BYND.O a déclaré lundi qu'elle retarderait le dépôt de son rapport annuel pour l'exercice clos en 2025, citant une faiblesse matérielle liée aux soldes des stocks et à son contrôle interne sur les rapports financiers.