Beyond Meat reporte la publication de ses résultats trimestriels au 11 novembre
03/11/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation des actions)

Beyond Meat BYND.O a annoncé qu'elle retardait d'une semaine la publication de ses résultats du troisième trimestre, car elle a besoin de plus de temps pour quantifier une charge de dépréciation liée à certains de ses actifs, ce qui a fait chuter ses actions d'environ 12 % dans les premiers échanges lundi.

Le fabricant de viande végétale, dont les actions ont récemment fait l'objet d'une frénésie de mèmes, publiera ses résultats trimestriels le 11 novembre, au lieu du 4 novembre.

Les actions de Beyond Meat ont grimpé de 240 % au cours de la semaine qui s'est achevée le 24 octobre , alimentées par une nouvelle vague d'achats parmi les investisseurs particuliers qui ont déclenché la frénésie des mèmes boursiers à Wall Street au cours des dernières années.

Malgré cette euphorie, les actions de Beyond Meat étaient encore en baisse de 56 % cette année à la dernière clôture.

La société avait prévu un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le troisième trimestre et avait signalé l'importante charge de dépréciation à la fin du mois d'octobre.

Beyond Meat a déclaré lundi qu'elle n'était "pas encore en mesure de quantifier raisonnablement le montant". Au cours des quatre dernières années, l'entreprise a dû faire face à la faiblesse de ses ventes en raison de la baisse de la demande pour ses galettes de viande à base de plantes. L'évolution récente vers des aliments plus sains sous l'impulsion du mouvement "Make America Healthy Again" et l'augmentation des médicaments amaigrissants, ainsi que la hausse de l'inflation, ont accéléré le déclin de l'entreprise.

Valeurs associées

BEYOND MEAT
1,4750 USD NASDAQ -10,88%
