Beyond Meat prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations dans un contexte de frénésie de 'short squeeze'

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 3, 6 et 7)

Beyond Meat BYND.O a déclaré vendredi qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires d'environ 70 millions de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes, alors que l'action du fabricant de fausse viande, qui fait l'objet de nombreuses ventes à découvert, a augmenté d'environ 10 % dans les négociations avant-bourse, prolongeant ainsi sa forte hausse récente.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 500 % au cours de la semaine dernière, alimentant une nouvelle vague d'achat parmi les investisseurs particuliers qui ont déclenché des frénésies de mèmes à Wall Street au cours des dernières années.

L'entreprise a connu des difficultés en raison de la faiblesse de ses ventes, la demande pour ses galettes de viande à base de plantes ayant chuté au cours des quatre dernières années. L'évolution récente vers des aliments plus sains, sous l'impulsion du mouvement "Make America Healthy Again" et de l'augmentation des médicaments amaigrissants, ainsi que la hausse de l'inflation, ont accéléré son déclin.

Les prévisions de revenus de la société sont à peu près conformes à ses prévisions antérieures, qui se situaient entre 68 et 73 millions de dollars, alors que les analystes s'attendaient à 68,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Beyond s'attend également à ce que les dépenses d'exploitation trimestrielles se situent entre 41 et 43 millions de dollars pour les trois mois clos le 27 septembre, tout en signalant une importante charge de dépréciation.

Les actions de Beyond Meat ont chuté en début de semaine dernière, avant de remonter grâce à un 'short squeeze', après que la société a annoncé le règlement anticipé d'une offre d'échange avec ses détenteurs d'obligations par l'émission d'actions nouvelles et d'obligations afin de gérer sa dette.

La société devrait présenter ses résultats le 4 novembre.