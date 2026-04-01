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Beyond Meat chute après des résultats trimestriels décevants
information fournie par Reuters 01/04/2026 à 00:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions du fabricant de produits à base de fausse viande Beyond Meat BYND.O ont baissé d'environ 14% à 60 cents dans les échanges prolongés

** La société manque les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires du quatrième trimestre et affiche une perte d'exploitation plus importante que prévu en raison de la faiblesse de la demande pour ses produits alimentaires transformés à prix élevé

** Les résultats reflètent les vents contraires persistants dans la catégorie des viandes à base de plantes ainsi que l'impact financier de plusieurs charges de restructuration, déclare le directeur général Ethan Brown

** La société déclare qu'elle n'est pas en mesure d'estimer la date à laquelle le rapport annuel sera déposé, après avoir annoncé un retard au début du mois suite à l'identification de faiblesses matérielles dans les contrôles liés à la comptabilisation des stocks, y compris les stocks excédentaires ou obsolètes

** Les actions ont chuté d'environ 14% en 2025

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BEYOND MEAT
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