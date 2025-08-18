 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Beyond change de nom et reprend le symbole "BBBY", les actions augmentent
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 16:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Les actions de la société de commerce électronique Beyond BYON.N ont augmenté d'environ 4 % à 9,18 $ dans les premiers échanges

** La société de commerce électronique annonce qu'elle changera sa dénomination sociale pour Bed Bath & Beyond et que ses actions ordinaires commenceront à se négocier sous le symbole "BBBY" sur le NYSE, à compter du 29 août, après l'ouverture des marchés

** Le retour de Bed Bath & Beyond est en cours avec la conversion de son premier magasin à Nashville, dans le Tennessee, qui a connu une amélioration de la croissance de son chiffre d'affaires

** La société indique qu'elle prévoit de convertir d'autres magasins Kirkland's en magasins Bed Bath & Beyond et buybuy BABY de format petit à moyen

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action était en hausse de près de 80 % depuis le début de l'année

