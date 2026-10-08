Better Home & Finance en hausse après l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 30 millions de dollars

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8 octobre - ** L'action de la société de crédit immobilier et de financement sur la valeur nette immobilière Better Home & Finance ( BETR.O ) progresse de 3,8 % à 10,30 dollars en pré-ouverture, après l'annonce d'un programme de rachat d'actions

** BETR indique que le conseil d'administration de a autorisé un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 30 millions de dollars; la société prévoit de lancer les rachats par une première phase de 10 millions de dollars

** La société prévoit d’aligner le rythme des rachats sur les économies de coûts opérationnels réalisées et les cessions d’actifs, telles que la vente proposée de sa filiale bancaire britannique

** Le programme de rachat expire le 8 octobre 2027

** En août, BETR avait prévu que le chiffre d’affaires d’ au troisième trimestre serait inférieur aux attentes de Wall Street, afin de se concentrer sur les opportunités de partenariat et d’accélérer la croissance de son activité de lignes de crédit hypothécaires

** La société affichait une capitalisation boursière d'environ 175 millions de dollars à la clôture d'hier

** Jusqu’à mercredi, l’action avait chuté d’environ 70 % depuis le début de l’année

** 7 analystes sur 8 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », contre 1 qui recommande de « conserver »; objectif de cours médian de 25 dollars, selon les données de LSEG