 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BetMGM prévoit une augmentation de son chiffre d'affaires et de son bénéfice pour l'exercice 2026
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 13:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine de paris sportifs BetMGM, détenue conjointement par MGM Resorts et Entain, a prévu mercredi des revenus et des bénéfices plus élevés pour l'exercice 2026, après que les résultats de 2025 ont dépassé les attentes grâce à la croissance de ses divisions de paris sportifs en ligne et d'iGaming.

La société prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires net de 3,1 milliards de dollars à 3,2 milliards de dollars et un bénéfice de base ajusté de 300 millions de dollars à 350 millions de dollars.

À titre de comparaison, le chiffre d'affaires annuel était de 2,8 milliards de dollars et le bénéfice de base ajusté de 220 millions de dollars en 2025.

Valeurs associées

ENTAIN
7,320 EUR Tradegate +7,21%
ENTAIN
630,000 GBX LSE +7,40%
ENTAIN
7,7160 USD OTCBB -8,79%
GVC HOLD
1 038,750 GBX LSE +0,56%
MGM RESORTS ITL
34,175 USD NYSE +2,08%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank