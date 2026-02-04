BetMGM prévoit une augmentation de son chiffre d'affaires et de son bénéfice pour l'exercice 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine de paris sportifs BetMGM, détenue conjointement par MGM Resorts et Entain, a prévu mercredi des revenus et des bénéfices plus élevés pour l'exercice 2026, après que les résultats de 2025 ont dépassé les attentes grâce à la croissance de ses divisions de paris sportifs en ligne et d'iGaming.

La société prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires net de 3,1 milliards de dollars à 3,2 milliards de dollars et un bénéfice de base ajusté de 300 millions de dollars à 350 millions de dollars.

À titre de comparaison, le chiffre d'affaires annuel était de 2,8 milliards de dollars et le bénéfice de base ajusté de 220 millions de dollars en 2025.