Beta Technologies évaluée à 7,4 milliards de dollars : les actions stagnent après des débuts discrets à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires exécutifs aux paragraphes 7 à 9 et 11, et d'informations générales dans l'ensemble du texte) par Ateev Bhandari et Allison Lampert

Le fabricant d'avions électriques Beta Technologies BETA.N a été évalué à 7,44 milliards de dollars après que ses actions ont ouvert à plat lors de leurs débuts à la Bourse de New York mardi, signalant la prudence des investisseurs face à une fermeture prolongée du gouvernement américain.

Après que les tarifs douaniers du président américain Donald Trump ont sabordé les introductions en bourse au début de l'année, le retour triomphal des premières ventes d'actions est maintenant mis à l'épreuve par une impasse partisane à Washington.

La Securities and Exchange Commission fonctionne à un niveau squelettique avec des restrictions assouplies permettant aux cotations d'aller de l'avant, ce qui, selon les analystes , peut aliéner les investisseurs en raison d'un risque plus élevé ou d'une transparence insuffisante.

L'action de la société a ouvert à 34 dollars l'unité, au même niveau que le prix de l'offre.

Lundi, Beta a vendu 29,9 millions d'actions à un prix supérieur à la fourchette de 27 à 33 dollars pour lever 1,01 milliard de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse élargie, ce qui témoigne de l'appétit des investisseurs pour l'aviation à bas prix.

Ce démarrage, bien qu'en demi-teinte, place Beta GE.N , soutenu par GE Aerospace, parmi les principaux acteurs cotés du secteur. Ses pairs Archer Aviation ACHR.N et Joby Aviation

JOBY.N , tous deux entrés en bourse en 2021 par le biais de transactions en blanc, ont une valorisation de 6,72 milliards de dollars et 14,45 milliards de dollars, respectivement, à la dernière clôture.

Bien qu'approchée dans le passé par des sociétés d'acquisition spécialisées, Beta s'introduit en bourse maintenant car elle est en production et progresse dans le long processus de certification pour mettre sur le marché des pièces d'avion et des avions, a déclaré le directeur général Kyle Clark à Reuters.

"Nous avons la capacité de faire des prévisions dans un pipeline qui est sécurisé par des dépôts, et nous avons une certification majeure derrière nous", a déclaré Clark.

M. Clark a ajouté qu'il n'avait pas constaté d'effet matériel de la fermeture du gouvernement américain sur ses programmes.

En juin, M. Trump a signé un décret visant à accélérer le développement des avions eVTOL, suivi d'un programme pilote le mois dernier pour accélérer le déploiement des taxis volants.

"Les avions peuvent être livrés aux clients pour certaines applications, ce qui permettrait d'obtenir un paiement, avant que le processus réglementaire ne soit achevé", a déclaré M. Clark.

Beta conçoit et fabrique des avions électriques, des systèmes de propulsion électrique avancés, des systèmes de recharge et des composants d'avion.

Les avions électriques à batterie, en particulier ceux qui peuvent décoller et atterrir verticalement, devraient constituer des alternatives moins coûteuses et moins bruyantes aux hélicoptères pour les services médicaux d'urgence, le fret et la défense.

La variante à décollage et atterrissage verticaux électriques (eVTOL) de Beta, qui devrait être certifiée fin 2027 ou début 2028, peut réduire les dépenses opérationnelles de 74 % par rapport aux hélicoptères traditionnels, selon des estimations internes.