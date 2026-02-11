 Aller au contenu principal
BETA bondit après la divulgation de la participation d'Amazon
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 16:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

11 février - ** Les actions du fabricant d'avions électriques BETA Technologies BETA.N augmentent de plus de 11% à environ 19 dollars dans les premiers échanges

** Amazon AMZN.O a déclaré mardi une participation de 11,8 millions d'actions ordinaires de classe A dans BETA, selon la SEC

** Jefferies relève la note de BETA de "hold" à "buy", et laisse le PT inchangé à $30

** Le broker voit de nouveaux catalyseurs émerger pour le secteur des eVTOL, avec le programme de moteur-pousseur de BETA en voie de certification au cours du premier semestre de cette année

** Le PT médian de huit courtiers couvrant l'action est de 38,5 $ - données compilées par LSEG

**En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 34 % depuis le début de l'année

