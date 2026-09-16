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Beta Bionics, fabricant de dispositifs pour le diabète, recule après une levée de fonds de 150 millions de dollars
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 12:28
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions de Beta Bionics BBNX.O , fabricant de dispositifs d’administration d’insuline, ont reculé de 5,6% à 18,15 dollars avant l’ouverture de la bourse, après la fixation du prix d’une levée de fonds complémentaire de 150 millions de dollars réalisée dans la nuit

** La société basée à Irvine, en Californie, a vendu mardi en fin de journée environ 8,7 millions d'actions, dont environ 1 million de bons de souscription préfinancés, au prix de 17,25 dollars

** Le montant de l’opération a été augmenté par rapport à 125 millions de dollars initialement, et le prix a été fixé avec une décote de 10,3% par rapport au dernier cours de l’action mardi

** JP Morgan, Piper Sandler, Wells Fargo et Leerink en tant que chefs de file conjoints

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre à des fins générales, notamment pour la commercialisation de Mint et l’extension de ses sites de production, entre autres

** Lundi matin, BBNX a annoncé que la FDA américaine avait autorisé Mint et qu’elle prévoyait de commercialiser sa pompe à patch au premier trimestre 2027. Par ailleurs, Senseonics SENS.O a annoncé un partenariat visant à intégrer son système de surveillance continue de la glycémie Eversense 365 au système de pancréas bionique iLet de BBNX

** À la clôture de mardi, l’action BBNX avait perdu environ 37% depuis le début de l’année; la société est entrée en bourse en janvier 2025 lors d’une introduction en bourse au prix de 17 dollars

** La recommandation moyenne de 12 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 22 dollars, selon LSEG

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SENSEONIC HLDGS
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/09/2026 à 12:28:52.

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