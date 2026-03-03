 Aller au contenu principal
Best Buy prévoit des ventes annuelles inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 13:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes annuelles de Best Buy BBY.N , le plus grand distributeur américain de produits électroniques, devraient être inférieures aux estimations de Wall Street mardi, alors que les clients au budget serré se retirent des achats à plus forte marge tels que les téléviseurs et les appareils électroménagers et que l'incertitude des tarifs douaniers assombrit sa chaîne d'approvisionnement.

La société s'attend à ce que les ventes comparables de l'année entière soient en baisse de 1 % ou en hausse de 1 %, par rapport aux estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 1,63 %, selon les données compilées par LSEG.

