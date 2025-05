Best Buy: objectifs abaissés pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 13:30









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Best Buy indique tabler désormais sur un BPA ajusté de 6,15 à 6,30 dollars pour l'exercice en cours, à comparer à une fourchette-cible antérieure qui allait de 6,20 à 6,60 dollars.



De même, la chaine d'électronique grand public a réduit sa prévision de marge d'exploitation ajustée à environ 4,2% (contre 4,2 à 4,4% précédemment) et celle de revenus à entre 41,1 et 41,9 milliards de dollars (au lieu de 41,4 à 42,2 milliards).



'Nous mettons à jour nos prévisions afin d'intégrer l'impact des droits de douane', explique son CFO Matt Bilunas, ajoutant que le groupe 'continuera à planifier des scénarios et à s'ajuster avec agilité au fur et à mesure que la situation évolue'.



Sur son premier trimestre (clos début mai), Best Buy a vu son BPA ajusté reculer de 4% à 1,15 dollar, avec une marge d'exploitation ajustée stable à 3,8% pour des revenus de 8,77 milliards de dollars, en retrait de 0,7% en données comparables.





