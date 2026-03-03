Best Buy dépasse les estimations de bénéfice du trimestre des fêtes, les actions montent en flèche

(Ajoute les détails et les actions au paragraphe 1, le contexte au paragraphe 4, le commentaire de l'analyste aux paragraphes 8 et 11) par Anuja Bharat Mistry

Best Buy BBY.N a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels en demi-teinte mardi, citant un "macro-environnement mitigé", mais une forte amélioration du bénéfice du trimestre des fêtes a fait bondir les actions du premier distributeur américain de produits électroniques de 10 % dans les échanges de pré-marché.

L'entreprise a été sous pression car les Américains qui luttent contre la hausse du coût de la vie liée aux tarifs douaniers et à un marché du travail incertain ont donné la priorité à la valeur et ont retardé les achats importants tels que les cinémas à domicile et les appareils électroménagers.

"Nos sources de données montrent que notre part de marché globale est restée au moins stable, ce qui indique une demande légèrement plus faible de la part des clients pour notre secteur pendant le trimestre des fêtes", a déclaré la directrice générale Corie Barry.

Les ventes au détail aux États-Unis sont restées inopinément inchangées en décembre, tandis que la croissance des salaires a ralenti à 0,7 % au quatrième trimestre, après avoir augmenté de 0,8 % au cours du trimestre juillet-septembre, selon les données.

Cependant, Best Buy a réussi à réduire ses coûts au cours du trimestre considéré, notamment en diminuant les dépenses de Best Buy Health aux États-Unis.

Le coût des ventes s'est élevé à 10,93 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 janvier, en baisse par rapport aux 11,03 milliards de dollars de l'année précédente.

Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice trimestriel de 2,61 dollars par action, contre 2,47 dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

"Best Buy a réalisé un quatrième trimestre qui a souligné la résilience opérationnelle de la société dans un environnement de consommation difficile, bien que les résultats aient révélé les vents contraires croissants auxquels l'entreprise est confrontée à l'aube de l'exercice 2027", a déclaré Ana Garcia, analyste chez CFRA Research.

Le distributeur a prévu des ventes comparables en baisse de 1 % ou en hausse de 1 % pour l'ensemble de l'année, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 1,63 %.

Son bénéfice ajusté par action, compris entre 6,30 et 6,60 dollars, a également manqué les estimations de 6,66 dollars par action.

"Le guide signale une croissance modeste avec une normalisation globale de la demande - qui a été meilleure que ce que l'on craignait", a déclaré Greg Melich, analyste chez Evercore ISI.