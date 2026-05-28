Best Buy dépasse les attentes au 1er trimestre

Best Buy publie un BPA ajusté en progression de 11% à 1,28 USD au titre de son 1er trimestre 2026-2027, dépassant de 5% l'estimation moyenne des analystes, avec une marge d'exploitation ajustée améliorée de 0,3 point, à 4,1%, pour des revenus de 8,94 MdsUSD.

En données comparables, la chaîne d'électronique grand public a vu ses ventes croître de 2% en comparaison annuelle, avec des progressions de 1,8% aux États-Unis ( 1,4% pour les ventes en ligne) et de 4,7% à l'international.

"Nos ventes à périmètre comparable ont progressé davantage que nos prévisions, grâce à des performances positives dans la plupart de nos principales catégories de produits et à l'excellente performance de nos initiatives Best Buy Ads et Marketplace", explique sa CEO Corie Barry.

"Forte de cette dynamique, je crois que le moment est venu d'assurer la transition à la tête de Best Buy et de quitter mon poste de CEO plus tard cette année", a-t-elle ajouté, précisant que Jason Bonfig "est la personne idéale pour mener Best Buy vers ses prochaines étapes".

Best Buy réitère ses prévisions pour l'exercice en cours, à savoir un BPA ajusté de 6,30 à 6,60 USD, une marge d'exploitation ajustée de 4,3% à 4,4%, ainsi qu'un chiffre d'affaires de 41,2 à 42,1 MdsUSD (-1% à 1% en comparable).