Best Buy accueille la CFO de lululemon à son conseil
12/09/2025

(Zonebourse.com) - Best Buy fait part de la nomination de Meghan Frank, la directrice financière (CFO) du fournisseur d'articles de sport lululemon depuis novembre 2020, comme nouvelle membre de son conseil d'administration, avec effet immédiat.

La chaine d'électronique grand public explique que Meghan Frank lui apportera plus de deux décennies d'expérience et d'expertise dans les domaines du commerce de détail, de la finance et de la planification.

Avant de rejoindre lululemon en 2016, elle était vice-présidente de la planification des marchandises chez Ross Stores, après avoir passé près de dix ans chez J.Crew dans des rôles de direction de la planification et de l'analyse financières.

