Bessent s'attend à plus de contributions privées aux "comptes Trump"

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré qu'il s'attend à ce que davantage de milliardaires, de fondations et d'entreprises contribuent aux nouveaux "comptes Trump" destinés à 25 millions d'Américains nés entre 2025 et 2028, ce qui, selon lui, les aidera à participer à l'appréciation des actifs désormais associée aux familles les plus riches.

"Je pense que c'est le début d'une économie actionnariale", a déclaré Scott Bessent lors du sommet DealBook du New York Times à New York. Scott Bessent a ajouté que ces comptes offrent à un plus grand nombre de philanthropes la possibilité de verser une partie de leur fortune directement aux enfants américains, à l'instar de Michael et Susan Dell qui ont versé 6,25 milliards de dollars sur ces comptes dans le cadre de l'initiative Invest America, gérée par le Trésor public. Il a ajouté que certains donateurs cibleraient leurs dons sur les enfants de certains États ou districts scolaires.