 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 085,21
+0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bessent s'attend à plus de contributions privées aux "comptes Trump"
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 16:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré qu'il s'attend à ce que davantage de milliardaires, de fondations et d'entreprises contribuent aux nouveaux "comptes Trump" destinés à 25 millions d'Américains nés entre 2025 et 2028, ce qui, selon lui, les aidera à participer à l'appréciation des actifs désormais associée aux familles les plus riches.

"Je pense que c'est le début d'une économie actionnariale", a déclaré Scott Bessent lors du sommet DealBook du New York Times à New York. Scott Bessent a ajouté que ces comptes offrent à un plus grand nombre de philanthropes la possibilité de verser une partie de leur fortune directement aux enfants américains, à l'instar de Michael et Susan Dell qui ont versé 6,25 milliards de dollars sur ces comptes dans le cadre de l'initiative Invest America, gérée par le Trésor public. Il a ajouté que certains donateurs cibleraient leurs dons sur les enfants de certains États ou districts scolaires.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank