Bessent, du Trésor américain, déclare que Rieder n'a pas encore passé d'entretien pour le poste de directeur de la Fed, et que la décision devrait être prise ce mois-ci

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations et d'éléments de contexte dans les paragraphes 3 à 8)

Le chef des investissements obligatairesde BlackRock, Rick Rieder, n'a pas encore été interviewé par le président américain Donald Trumppour le poste de haut responsable de la Réserve fédérale, a déclaré jeudi le secrétaire au Trésor Scott Bessent, ajoutant qu'il s'attend à ce que le candidat soit annoncé plus tard ce mois-ci. M. Rieder fait partie des quatre finalistes envisagés pour succéder au président de la Fed, Jerome Powell, dont le mandat à la tête de la banque centrale américaine expire en mai. Les autres finalistes sont le conseiller économique de la Maison Blanche Kevin Hassett, le gouverneur de la Fed Christopher Waller et l'ancien gouverneur de la Fed Kevin Warsh. Les trois autres ontété interviewéspar M. Trump.

M. Bessent, qui s'est exprimé devant l'Economic Club of Minnesota, a noté que M. Rieder était le seul candidat à ne pas avoir d'expérience antérieure à la Fed. Lorsqu'on lui a demandé si c'était un avantage, il a répondu: "Eh bien, c'est le président qui décidera."

Le chef du Trésor a déclaré qu'il s'attendait à ce que M. Trump prenne une décision rapidement, peut-être juste avant que le président ne se rende au Forum économique mondial, qui se tient à Davos, en Suisse, du 19 au 23 janvier, ou juste après.

M. Bessent, le secrétaire au commerce Howard Lutnick et le secrétaire à l'énergie Chris Wright font partie des hauts fonctionnaires de l'administration qui doivent rejoindre M. Trump lors de ce rassemblement annuel qui attire les principaux décideurs politiques.

Dans une interview publiée jeudi par le New York Times, M. Trump a déclaré qu'il avait pris sa décision quant à la personne qu'il nommerait à la tête de la Réserve fédérale, mais il s'est abstenu de dévoiler son choix.

"J'ai une décision en tête", a-t-il déclaré lors de l'interview de mercredi soir. "Je n'en ai parlé à personne."

Interrogé sur M. Hassett, son principal conseiller économique, M. Trump a répondu: "Je ne veux pas le dire", mais l'a décrit comme "certainement l'une des personnes que j'apprécie."