Bessent déclare avoir discuté des sanctions américaines contre les géants pétroliers russes avec la Première ministre ukrainienne
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 21:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mardi qu'il avait discuté des sanctions américaines contre les géants pétroliers russes Lukoil et Rosneft avec la Première ministre ukrainienne Yulia Svyrydenko.

"Au cours de notre réunion, j'ai souligné l'engagement du président Trump à garantir une paix durable en Ukraine et j'ai discuté des sanctions du Trésor contre les principaux géants pétroliers russes, Lukoil et Rosneft", a déclaré Scott Bessent sur X.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

