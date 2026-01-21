Bessent affirme que le directeur général de la Deutsche Bank a appelé pour distancier la banque du rapport d'un analyste sur le Groenland

Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a déclaré mercredi que le directeur général de la Deutsche Bank DBKGn.DE l'avait appelé pour lui dire que la banque ne soutenait pas l'un de ses rapports d'analyste suggérant que les investisseurs européens pourraient se débarrasser d'actifs américains.

"Cette idée selon laquelle les Européens vendraient des actifs américains provient d'un seul analyste de la Deutsche Bank", a déclaré Scott Bessent à la presse en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, ajoutant qu'elle avait été amplifiée par les "médias d'information bidon".

"Le directeur général de la Deutsche Bank a appelé pour dire que la Deutsche Bank ne soutenait pas ce rapport d'analyste", a-t-il ajouté.

Les banques de Wall Street ont subi la pression de Donald Trump qui, l'année dernière, s'en est pris à Goldman Sachs GS.N et à son directeur général David Solomon, déclarant que la banque avait eu tort de prédire que les droits de douane américains nuiraient à l'économie, remettant en question le fait que David Solomon devrait diriger l'institution de Wall Street et critiquant ses recherches.

George Saravelos, responsable mondial de la recherche FX de Deutsche, a évoqué dans une note de dimanche la possibilité que les investisseurs européens vendent des actifs américains en réponse aux menaces du président Donald Trump d'imposer des droits de douane à plusieurs pays européens au sujet du Groenland.

"Nous ne commentons généralement pas les communications potentielles entre la banque et les représentants du gouvernement", a déclaré un porte-parole de la Deutsche Bank.

Ils ont ajouté: "Deutsche Bank Research est indépendante dans son travail, par conséquent les opinions exprimées dans les notes de recherche individuelles ne représentent pas nécessairement le point de vue de la direction de la banque."

George Saravelos n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Sa note de dimanche indique que les pays européens détiennent 8 000 milliards de dollars d'obligations et d'actions américaines.

"Dans un environnement où la stabilité géoéconomique de l'alliance occidentale est perturbée existentiellement, on ne voit pas pourquoi les Européens seraient aussi disposés à jouer ce rôle", a écrit George Saravelos.