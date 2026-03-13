BESI suscite l'intérêt de rachat en raison de l'augmentation de la demande en matière d'emballage de puces avancées, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Lam Research parmi les prétendants -source

* D'autres parties potentiellement intéressées incluent Applied Materials -source

* Les actions de BESI bondissent de 14 % à la suite de ce rapport

(Ajoute le commentaire de BESI au paragraphe 5 et l'évolution du cours de l'action au paragraphe 6) par Milana Vinn et Amy-Jo Crowley

BE Semiconductor Industries BESI.AS fait l'objet d'un intérêt de rachat, la demande pour sa technologie d'emballage de puces étant devenue plus critique pour les fabricants d'équipements de semi-conducteurs, selon trois personnes familières avec le sujet.

Le fabricant d'équipements pour puces, coté à Amsterdam et dont la valeur de marché est de 14 milliards d'euros (16,20 milliards de dollars), a travaillé avec la banque d'investissement Morgan Stanley pour évaluer les approches, ont déclaré deux de ces personnes, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles.

Le fabricant américain d'équipements pour puces Lam Research

LRCX.O fait partie des prétendants qui ont eu des discussions avec la société néerlandaise, a déclaré l'une des personnes. Parmi les autres parties potentiellement intéressées figurent le fabricant d'équipements Applied Materials AMAT.O , qui a acquis une participation de 9 % dans BESI en avril de l'année dernière et est devenu son principal actionnaire, ont indiqué cette personne et une quatrième. Ces quatre personnes ont parlé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère privé des négociations.

Les discussions, qui ont commencé à la mi-2023, ont marqué une pause au début de l'année après la montée des tensions entre les États-Unis et l'Union européenne à propos des tentatives du président américain Donald Trump de contrôler le Groenland, a déclaré l'une des personnes. L'acquisition d'une entreprise néerlandaise disposant d'une technologie stratégique serait soumise à un examen de sécurité nationale. Toutefois, des soumissionnaires, dont Lam Research, restent intéressés par BESI et ont eu des entretiens récemment, a déclaré cette personne.

BESI a refusé de commenter les "rumeurs du marché", ajoutant qu'elle restait déterminée à mettre en œuvre sa stratégie en tant qu'entreprise indépendante. Morgan Stanley et Applied Materials ont refusé de commenter, tandis que Lam Research n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les actions de BESI ont bondi de 14 % pour atteindre un niveau record dans les premiers échanges vendredi, après la nouvelle, et se négociaient en dernier lieu 10 % plus haut.

Cet intérêt souligne la valeur stratégique de l'emballage avancé de BESI, qui devrait contribuer à la mise au point de nouvelles générations de puces utilisées dans l'intelligence artificielle (AI) et l'informatique de haute performance.

L'emballage avancé est actuellement un goulot d'étranglement important pour l'industrie. BESI et Applied Materials sont des partenaires de longue date dans le domaine du collage hybride. Cette technologie relie directement les puces avec des connexions cuivre-cuivre, ce qui permet un transfert de données plus rapide et une consommation d'énergie plus faible dans les semi-conducteurs avancés.

En avril, Michael Roeg, analyste chez Degroof Petercam, a déclaré que les actionnaires de BESI "supposeront qu'Applied Materials voudra finalement acheter l'ensemble de la société"

(1 $ = 0,8639 euros)