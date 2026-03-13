Eric Woerth nommé président du PMU

( AFP / JULIE SEBADELHA )

Eric Woerth, ancien ministre, a été nommé vendredi président du conseil d'administration du PMU, sous réserve de l'avis de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), selon un communiqué de l'opérateur de paris hippiques.

"Eric Woerth apportera son expérience au Conseil d'administration du PMU dans une période clé de transformation et de relance. Il exercera ses fonctions en lien étroit avec Cyrille Giraudat, directeur général du PMU", précise le communiqué.

L'ancien ministre a été nommé sur proposition des sociétés mères et avec l'agrément des ministères de tutelle - ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire et ministère de l'Action et des Comptes publics - lors d'une assemblée générale du GIE PMU.

Eric Woerth succède à Joël Séché, qui a assuré l'intérim de la présidence pendant six mois, à la suite du départ de Richard Viel.

Ancien ministre et député de l'Oise, Eric Woerth était, depuis septembre 2025, chargé par le Premier ministre et les ministres concernés de travailler à la rédaction d'un "Pacte PMU 2030", afin d'accompagner la transformation de la filière hippique.

Le PMU, né en 1930, est un groupement d'intérêt économique (GIE) détenu par France Galop et la SETF (Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français) qui se partagent à parts égales le bénéfice net (837 millions d'euros en 2024) pour financer la filière hippique et ses 40.000 emplois.

Confronté à une baisse des paris hippiques, le PMU a fait face à des difficultés financières qui ont conduit à des désaccords entre ses sociétés mères.

Après un rapport de l'Inspection générale des finances l'été dernier, l'Etat a annoncé un "Pacte PMU 2030", dont l'une des plus importantes mesures était de "rénover la gouvernance" et changer le statut du PMU pour le faire évoluer en GIE commercial.