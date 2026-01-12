Besi surpasse les prévisions du marché en ce qui concerne les commandes préliminaires pour le quatrième trimestre, les actions bondissent

BE Semiconductor Industries (Besi)

BESI.AS , l'un des plus grands fournisseurs européens d'équipements d'assemblage de puces, a fait état d'une augmentation séquentielle de 43% des commandes du quatrième trimestre lundi, ce qui a entraîné une hausse de 7% de ses actions dans les premiers échanges.

La société néerlandaise a déclaré que les commandes devraient atteindre 250 millions d'euros (292 millions de dollars) au dernier trimestre 2025, contre 174,7 millions au troisième trimestre et 128 millions au deuxième.

Les résultats ont été une surprise positive significative, a déclaré l'analyste Marc Hesselink d'ING dans un commentaire envoyé par courriel, notant que les prises de commandes étaient de 29 % supérieures au consensus du marché de 194 millions d'euros.

Besi fabrique des machines qui saisissent les puces et les collent sur des cartes ou d'autres puces. Elle fournit des sous-traitants qui assemblent le matériel final pour des concepteurs de puces comme Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O .

"La solidité des commandes (...) est principalement due à une augmentation générale des réservations des sous-traitants asiatiques pour les applications de centres de données 2,5D et au renouvellement des achats de capacité par les principaux clients du secteur de la photonique", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Les résultats ont été renforcés par de nouvelles commandes de collage hybride, une technologie largement considérée comme l'outil le plus avancé de l'industrie de l'assemblage, qui est également le produit le plus cher de Besi. "Bien que les commandes de collage hybride aient été robustes, ce résultat était largement anticipé suite à la mise à jour du troisième trimestre ," a déclaré Marc Hesselink.

Besi n'a pas divulgué le montant des commandes de collage hybride par rapport au total de ses réservations.

(1 $ = 0,8569 euros)