BESI grimpe dans le sillage de ses commandes
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 10:11
Par rapport au 3e trimestre, ses commandes se sont accrues de 43%, une progression que BESI explique notamment par une hausse des réservations de sous-contractants asiatiques pour des applications de data centers 2,5D.
Le groupe néerlandais met aussi en avant "des rachats de capacités renouvelées par des clients photoniques de premier ordre", ainsi que la "réception de commandes en hybrid bonding anticipées au cours du trimestre".
"De plus, les revenus, la marge brute et les dépenses opérationnelles du 4e trimestre devraient ressortir à la borne favorable de la fourchette-cible précédente", ajoute l'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs.
"Nous prévoyons un chiffre d'affaires pour l'exercice 2025 à 640 millions d'euros, au-dessus de l'estimation consensuelle de 598 millions", réagit un analyste de KBC, dans la perspective de la publication des résultats annuels attendus le 19 février.
Valeurs associées
|163,4500 EUR
|Euronext Amsterdam
|+8,17%
A lire aussi
-
Donald Trump a durci le ton contre Cuba dimanche et exhorté le pays caribéen à accepter "avant qu'il ne soit trop tard" un "accord" dont il n'a pas précisé la nature, suscitant la colère de son homologue à La Havane. "Il n'y aura plus de pétrole ou d'argent à destination ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
-
L'armée birmane a délibérément ciblé la minorité musulmane rohingya pour anéantir cette communauté, a déclaré lundi le ministre gambien de la Justice Dawda Jallow, dont le pays a saisi la Cour internationale de Justice à La Haye, accusant la Birmanie de génocide. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer