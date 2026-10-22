Besi déclare qu'ASML n'est pas un concurrent dans le domaine du collage hybride, la demande liée à l'IA stimulant les commandes

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(Mises à jour avec des commentaires sur la concurrence d'ASML dans le domaine du collage hybride aux paragraphes 1, 4 à 7, sur le rachat d'actions au paragraphe 3 et sur les commentaires d'analystes au paragraphe 11.)

* Les commandes du troisième trimestre ont dépassé les attentes du marché

* Le directeur général Blickman affirme qu’ASML n’est pas un concurrent dans le domaine du collage hybride

* Les commandes de collage hybride ont plus que doublé cette année par rapport à l'ensemble de l'année 2025

* Certains clients repoussent les livraisons à 2027

* Annonce d'un nouveau programme de rachat d'actions de 100 millions d'euros

par Nathan Vifflin

BE Semiconductor Industries BESI.AS a dépassé jeudi les attentes du marché concernant ses commandes du troisième trimestre, grâce à une forte demande des centres de données d’IA, et a rejeté les rapports d’analystes selon lesquels ASML ASML.AS pourrait lui faire concurrence dans le domaine du collage hybride.

Les prises de commandes, l'indicateur le plus suivi du secteur, se sont élevées à 342,6 millions d'euros (385,2 millions de dollars), soit une hausse de 17% par rapport au deuxième trimestre et de 96% sur un an. Les analystes interrogés par le cabinet d'études Visible Alpha tablaient sur 298 millions d'euros.

La société a également annoncé le lancement, le 27 octobre, d’un nouveau programme de rachat d’actions d’une valeur de 100 millions d’euros.

ASML N'EST PAS CONSIDÉRÉ COMME UN CONCURRENT DANS LE DOMAINE DU COLLAGE HYBRIDE, SELON LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Besi mise sur le collage hybride, une technologie qui assemble directement des puces empilées pour obtenir des connexions plus rapides et plus économes en énergie. Les commandes de ces systèmes ont plus que doublé cette année par rapport à l’ensemble de l’année 2025, a-t-elle précisé.

“Nous ne considérons pas ASML comme un concurrent dans le domaine du collage hybride”, a déclaré le directeur général Richard Blickman dans le communiqué, ajoutant que les deux entreprises néerlandaises collaboraient pour améliorer la précision avec laquelle les machines de Besi positionnent les puces.

L'action Besi a connu une baisse la semaine dernière après que le cabinet d'études SemiAnalysis a indiqué que le fabricant d'équipements pour la fabrication de puces ASML semblait développer un outil de collage hybride concurrent. ASML n'a pas confirmé cette information.

M. Blickman a déclaré que, à sa connaissance, ASML s’intéressait à “l’empilement de transistors en 3D à l’intérieur de la puce au cours de la prochaine décennie et non à entrer en concurrence avec Besi”.

Les investisseurs craignent également que les fabricants de mémoires tels que Micron MU.O ou SK Hynix 000660.KS ne tardent à adopter le collage hybride pour les mémoires à large bande passante, un composant clé des accélérateurs d’IA. Le cours de l’action Besi a pratiquement diminué de moitié depuis son pic de juin.

PERSPECTIVES MOINS FAVORABLES POUR LE 4e TRIMESTRE

Besi prévoit un chiffre d’affaires au quatrième trimestre globalement inchangé par rapport aux 283,4 millions d’euros du troisième trimestre, à ± 5% près. Les analystes interrogés par LSEG tablaient sur un chiffre d’affaires de 277,3 millions d’euros au troisième trimestre et de 291,5 millions d’euros au quatrième trimestre.

La société a indiqué que certains clients avaient demandé que les livraisons des commandes du troisième trimestre soient synchronisées avec leurs plans de production pour le premier semestre 2027.

Marc Hesselink, analyste chez ING, a déclaré que la hausse des commandes, la dynamique du collage hybride, les précisions apportées par ASML et le programme de rachat d’actions compensaient largement ces prévisions en baisse, “d’autant plus que ce recul est lié à des questions de calendrier”.

(1 dollar = 0,8894 euro)