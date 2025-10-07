BESI : Bank of America relève son objectif de cours
07/10/2025
'Le partenariat OpenAI/AMD pourrait valoir 100 milliards de dollars ou plus au cours des 4 à 6 prochaines années', met en avant le broker, ajoutant que BESI en sera probablement un bénéficiaire principal, dans son univers de couverture.
BofA estime 'grossièrement et provisoirement' qu'un total de 35 à 75 outils HB (hybrid bonding) seraient nécessaires pour répondre à la demande d'OpenAI. BESI demeure ainsi son préféré parmi les petites et moyennes capitalisations dans les semiconducteurs.
