Bertrandt dans le vert, malgré DZ Bank qui divise sa cible de cours par deux

Bertrandt AG s'offre un beau rebond ( 3,94 %, à 10,55 euros) au lendemain d'un net repli de 4,25 %. Pourtant, DZ Bank a coupé de moitié son objectif de cours sur le titre, le ramenant de 25 à 12,50 euros, tout en maintenant sa recommandation à l'achat.

Pour se justifier, les analystes évoquent la publication trimestrielle du fournisseur de solutions automobiles et de services de développement, parue le 13 mai dernier.

DZ Bank rappelle que la société a enregistré un recul de 10,9 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre de son exercice 2025-2026, et de 11,6 % sur l'ensemble du premier semestre. Cette contre-performance s'explique par un attentisme persistant dans les demandes de prestations de services en ingénierie et développement.

La banque allemande relève toutefois que, malgré cette déception au niveau des revenus, l'Ebit du premier semestre s'est amélioré, passant de -14,4 à -13,1 millions d'euros. Le groupe a profité de ses mesures de réduction des coûts. En contrepartie, le maintien de capacités prêtes pour les contrats remportés a pesé sur l'évolution opérationnelle, d'autant que la société n'a perçu aucune indemnité de compensation pour les prestations non réclamées.

Face à ces résultats, Bertrandt AG avait abaissé certains de ses objectifs financiers annuels. La société table désormais sur une baisse modérée de son chiffre d'affaires annuel, contre une hausse modérée auparavant. En revanche, la prévision d'Ebit reste inchangée et celui-ci est attendu en "nette amélioration".

Pour DZ Bank, l'entreprise devrait toutefois profiter à moyen terme des extensions de portefeuille annoncées autour de véhicules thermiques et hybrides supplémentaires, en particulier chez les constructeurs allemands. À court terme, néanmoins, la lenteur du déblocage des services de développement va continuer de peser sur l'activité.