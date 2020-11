Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bertelsmann va racheter Simon & Schuster à ViacomCBS-source Reuters • 25/11/2020 à 12:17









BERTELSMANN VA RACHETER SIMON & SCHUSTER À VIACOMCBS BERLIN (Reuters) - Le groupe allemand de médias Bertelsmann va racheter l'éditeur américain Simon & Schuster à ViacomCBS pour plus de deux milliards de dollars (1,68 milliard d'euros), a-t-on appris mercredi de source proche du dossier. Bertelsmann, qui possède déjà Penguin Random House, numéro un mondial de l'édition littéraire, l'a emporté sur News Corp, le groupe créé par Rupert Murdoch, pour la reprise de Simon & Schuster, que Viacom avait mis en vente en mars dans le cadre du recentrage de ses activités. Simon & Schuster édite entre autres les livres de Dan Brown, Hillary Clinton et Stephen King. Un porte-parole de Bertelsmann s'est refusé à tout commentaire. (Klaus Lauer et Douglas Busvine, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées VIACOMCBS RG-A NASDAQ -0.92%