Bertelsmann fusionne les sociétés derrière Kylie Minogue et Miles Davis pour créer le quatrième groupe musical mondial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Klaus Lauer et Cian Muenster

Bertelsmann BTGGg.F va fusionner sa division musicale BMG avec son concurrent Concord dans le cadre d'une opération qui donnerait naissance à la quatrième plus grande société musicale au monde, derrière les leaders du secteur que sont Universal, Sony et Warner, a annoncé mardi le groupe de médias allemand.

Cette transaction en numéraire et en actions permettra à Bertelsmann de détenir 67 % du capital de la société issue de la fusion, tandis que les actionnaires de Concord recevront 33 % du capital ainsi qu'un paiement unique en numéraire de 1,16 milliard de dollars.

La société issue de la fusion devrait générer un chiffre d'affaires pro forma de 2,2 milliards de dollars et un bénéfice d'exploitation de 730 millions de dollars en 2026, faisant de cette opération l'une des plus importantes de l'histoire de l'industrie musicale.

BMG et Concord comptent parmi les plus grandes maisons de disques indépendantes. BMG travaille avec des artistes tels que Bruno Mars et Kylie Minogue, tandis que Concord détient les droits d'enregistrement de Creedence Clearwater Revival, Miles Davis et R.E.M., entre autres.

SYNERGIES ET SUPPRESSIONS D'EMPLOIS

« En termes de valeur globale, il s’agit de l’une des plus importantes transactions de nos 190 ans d’histoire », a déclaré à Reuters Thomas Rabe, directeur général de Bertelsmann. « Nous ne divulguons pas la valorisation de la société, mais vous pouvez supposer que la valeur d’entreprise se chiffre en dizaines de milliards », a-t-il ajouté.

Les transactions dans le secteur de la musique se concluent actuellement à des multiples de bénéfices d'environ 15 à 20 fois, a précisé Thomas Rabe, ce qui impliquerait une valeur d'entreprise d'environ 13 milliards de dollars en utilisant le point médian de cette fourchette, selon un calcul de Reuters.

Thomas Rabe a ajouté que le secteur de la musique affichait une marge bénéficiaire de base supérieure à la moyenne, à 33 %, et que les synergies issues de la fusion des activités, de l'informatique et de l'intelligence artificielle permettraient d'accroître encore la rentabilité.

Il a déclaré que des suppressions d'emplois étaient inévitables, mais n'a donné aucun chiffre.

Thomas Coesfeld, directeur général de BMG, qui prendra la tête de Bertelsmann en 2027, occupera le poste de président du groupe fusionné, tandis que Bob Valentine, directeur général de Concord, deviendra directeur général.

Bertelsmann a déclaré ne pas s'attendre à des obstacles réglementaires majeurs et vise à conclure la transaction en septembre ou octobre 2026.

Concord appartient au Michigan Pension Fund, un fonds géré par la société de gestion d'actifs américaine Great Mountain Partners.