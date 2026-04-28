 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bertelsmann fusionne les sociétés derrière Kylie Minogue et Miles Davis pour créer le quatrième groupe musical mondial
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Klaus Lauer et Cian Muenster

Bertelsmann BTGGg.F va fusionner sa division musicale BMG avec son concurrent Concord dans le cadre d'une opération qui donnerait naissance à la quatrième plus grande société musicale au monde, derrière les leaders du secteur que sont Universal, Sony et Warner, a annoncé mardi le groupe de médias allemand.

Cette transaction en numéraire et en actions permettra à Bertelsmann de détenir 67 % du capital de la société issue de la fusion, tandis que les actionnaires de Concord recevront 33 % du capital ainsi qu'un paiement unique en numéraire de 1,16 milliard de dollars.

La société issue de la fusion devrait générer un chiffre d'affaires pro forma de 2,2 milliards de dollars et un bénéfice d'exploitation de 730 millions de dollars en 2026, faisant de cette opération l'une des plus importantes de l'histoire de l'industrie musicale.

BMG et Concord comptent parmi les plus grandes maisons de disques indépendantes. BMG travaille avec des artistes tels que Bruno Mars et Kylie Minogue, tandis que Concord détient les droits d'enregistrement de Creedence Clearwater Revival, Miles Davis et R.E.M., entre autres.

SYNERGIES ET SUPPRESSIONS D'EMPLOIS

« En termes de valeur globale, il s’agit de l’une des plus importantes transactions de nos 190 ans d’histoire », a déclaré à Reuters Thomas Rabe, directeur général de Bertelsmann. « Nous ne divulguons pas la valorisation de la société, mais vous pouvez supposer que la valeur d’entreprise se chiffre en dizaines de milliards », a-t-il ajouté.

Les transactions dans le secteur de la musique se concluent actuellement à des multiples de bénéfices d'environ 15 à 20 fois, a précisé Thomas Rabe, ce qui impliquerait une valeur d'entreprise d'environ 13 milliards de dollars en utilisant le point médian de cette fourchette, selon un calcul de Reuters.

Thomas Rabe a ajouté que le secteur de la musique affichait une marge bénéficiaire de base supérieure à la moyenne, à 33 %, et que les synergies issues de la fusion des activités, de l'informatique et de l'intelligence artificielle permettraient d'accroître encore la rentabilité.

Il a déclaré que des suppressions d'emplois étaient inévitables, mais n'a donné aucun chiffre.

Thomas Coesfeld, directeur général de BMG, qui prendra la tête de Bertelsmann en 2027, occupera le poste de président du groupe fusionné, tandis que Bob Valentine, directeur général de Concord, deviendra directeur général.

Bertelsmann a déclaré ne pas s'attendre à des obstacles réglementaires majeurs et vise à conclure la transaction en septembre ou octobre 2026.

Concord appartient au Michigan Pension Fund, un fonds géré par la société de gestion d'actifs américaine Great Mountain Partners.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

SONY GROUP
17,318 EUR Tradegate +0,79%
UNIVERSAL MUSIC GROUP
19,3600 EUR Euronext Amsterdam -0,18%
WARNER MUSIC RG-A
28,5500 USD NASDAQ -0,42%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un avion de transport Beluga appartenant à Airbus décolle de l'aéroport de Nantes Atlantique à Bouguenais
    Airbus décolle malgré une baisse des livraisons au 1er trimestre
    information fournie par Reuters 29.04.2026 10:45 

    L'action Airbus progresse ‌mercredi, l'avionneur européen ayant confirmé ses objectifs malgré une baisse ​des livraisons et du bénéfice d'exploitation au premier trimestre. Le groupe a annoncé mardi avoir livré 114 avions commerciaux au ​cours du premier trimestre, ... Lire la suite

  • Risques liés au crédit privé : attention danger ?
    Risques liés au crédit privé : attention danger ?
    information fournie par Boursorama 29.04.2026 10:41 

    Le marché du crédit privé américain traverse sa première véritable zone de turbulences après des années d'expansion. Entre fragilité de certains modèles économiques, hausse attendue des défauts et inquiétudes sur la transparence des valorisations, les investisseurs ... Lire la suite

  • Le nom du brasseur Carlsberg apparaît sur les robinets de bière
    Carlsberg voit ses ventes progresser au 1er trimestre malgré la crise iranienne
    information fournie par Reuters 29.04.2026 10:30 

    Carlsberg a ‌fait état mercredi d'une croissance trimestrielle de ses ​volumes pour la première fois depuis plus d'un an, une note positive pour le brasseur danois alors ​que le secteur est confronté aux défis posés par la ​guerre en Iran. Le troisième brasseur ... Lire la suite

  • Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe ouvre en ordre dispersé au gré des résultats
    information fournie par Reuters 29.04.2026 10:30 

    Les principales Bourses ‌européennes évoluent en ordre dispersé en début de ​séance mercredi, les opérateurs digérant une longue série de résultats tout en guettant l'annonce de la Réserve ​fédérale (Fed) et les publications de la "tech" outre-Atlantique. À Paris, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank