Bertelsmann annonce que les autorités américaines ont donné leur feu vert à la fusion entre BMG et Concord

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Le groupe de presse allemand Bertelsmann BTGGg.F a annoncé mercredi que les autorités américaines de la concurrence avaient approuvé le projet de fusion de sa division musicale BMG avec son concurrent Concord, une opération qui donnerait naissance à la quatrième plus grande entreprise musicale au monde.

BMG et Concord comptent parmi les plus grandes maisons de disques indépendantes. BMG travaille avec des artistes tels que Bruno Mars et Kylie Minogue, tandis que Concord détient notamment les droits sur les enregistrements de Creedence Clearwater Revival, Miles Davis et R.E.M.

Cette opération, réalisée en partie en numéraire et en actions, permettra à Bertelsmann de détenir 67% du capital de la société issue de la fusion, tandis que les actionnaires de Concord recevront 33% du capital ainsi qu'un versement unique en numéraire de 1,16 milliard de dollars.

Dans un communiqué envoyé par e-mail, Bertelsmann s’est félicité des autorisations accordées par les autorités allemandes et américaines.

“D’autres autorisations réglementaires dans d’autres pays sont encore en attente. Bertelsmann continue de tabler sur la finalisation de la transaction au quatrième trimestre 2026”, indique le communiqué.