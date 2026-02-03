Bernstein reste à "surperformance" sur le titre Zegna, objectif 13 dollars
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 13:35
Dans une note de réaction, le bureau d'études souligne que la puissance de la marque Zegna ne se dément pas, mais que les investisseurs semblent toujours se poser autant de questions concernant l'amélioration de ses marges bénéficiaires, comme l'a montré la tonalité de la conférence téléphonique ayant suivi la publication.
Sur ce point, la direction de l'entreprise s'est montrée prudente, fait remarquer Bernstein, qui rappelle que le groupe prévoit des marges stables en 2026, pénalisées par la vigueur de l'euro, pour un résultat opérationnel anticipé à 173 millions d'euros sur l'exercice 2025 écoulé, hors effet Saks.
Pour le cabinet de recherche, qui appartient à la SG, l'état de forme de Zegna reste étincelant, toujours porté par la demande soutenue d'une clientèle haut de gamme dont les dépenses se montent à plus de 50 000 euros par an, et dont le nombre continue de croître à deux chiffres.
Hors Chine, les ventes des activités de distribution directe aux consommateurs via les boutiques en propre ou le commerce en ligne ont bondi de presque 20% l'an dernier, notamment à la faveur d'une dynamique bien équilibrée aux Etats-Unis, entre acquisition de nouveaux clients et fidélisation des habitués, ce qui conforte sa position sur le marché premium.
Bernstein, qui met également en avant les bonnes performances de Tom Ford Fashion, une autre marque du groupe, souligne que ce regain de confiance s'est traduit par un rebond du cours de Bourse hier suite à sa sous-performance depuis le début de l'année (-15%), mais juge que les investisseurs attendent toujours de constater une meilleure efficacité opérationnelle afin de croire pleinement au potentiel de long terme du groupe.
Et si la diversification avec l'acquisition de Tom Ford ajoute du relief du dosser, elle vient aussi lui apporter une touche de complexité supplémentaire, conclut le bureau d'études.
Valeurs associées
|9,005 USD
|NYSE
|+3,74%
