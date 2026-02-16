Bernstein reste à l'achat sur Hermès, salue la croissance solide
La croissance surperforme, les marges s'améliorent
Dans une note de recherche diffusée dans la journée, le bureau d'études fait valoir que le sellier continue de générer des ventes régulières et solides tout en améliorant ses marges, comme en témoignent ses résultats au titre du 4ème trimestre 2025 qui témoignent d'une croissance supérieure à celle de ses concurrents.
Non seulement les ventes ont augmenté de 5% l'an dernier, mais la société prévoit de continuer à les faire croître à un rythme de 6 à 7% par an jusqu'en 2030, poursuit Bernstein, qui relève que les marges bénéficiaires se sont, elles aussi, améliorées au cours de la seconde moitié de l'exercice, en dépit de la vigueur de l'euro.
Autre bonne nouvelle, d'après le cabinet de recherche, Hermès constate que les achats des clients issus de la classe moyenne se maintiennent bien, surtout en dehors de la France et, dans une moindre mesure, en Chine, ce qui montre que l'entreprise arrive à conserver son attractivité auprès d'une large clientèle.
Une valorisation boursière entre deux eaux
Des hausses de prix mesurées, conjuguées à la forte désirabilité de la marque, ont par ailleurs permis à Hermès de protéger, voire même d'améliorer, son image en termes de rapport qualité-prix, ajoute la filiale de SG, qui retient cependant que le niveau de valorisation du titre se trouve aujourd'hui dans la moyenne des 10 dernières années, c'est-à-dire ni très attractif, ni trop cher.
De son point de vue, les investisseurs hésitent toutefois à se positionner sur la valeur en raison de l'incertitude entourant la demande mondiale pour les produits de luxe, avec le risque que 2026 s'avère être encore une année décevante, ce qui ne semble pas être le cas pour le moment, avec une croissance à court terme qui paraît sécurisée grâce à une demande solide et à des hausses de prix allant de 5 à 6%, ajoute Bernstein.
Si le marché du luxe parvient à se redresser totalement, Hermès pourrait bien être l'un des premiers choix sur lesquels se porteront les investisseurs, aux côtés de LVMH, conclut le bureau d'études.
