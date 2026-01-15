Bernstein relève le PT de SanDisk ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions du fabricant de puces mémoire SanDisk SNDK.O augmentent de 5,8 % à 410,28 $ avant le marché

** La maison de courtage Bernstein relève le PT de SNDK de 300 $ à 580 $, ce qui implique une hausse d'environ 50 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Bernstein relève ses estimations en raison d'une pénurie "sans précédent" de NAND (mémoire flash) et d'une hausse des prix; SNDK reste l'un de ses meilleurs choix

** Les actions de SNDK continuent d'avoir le plus grand potentiel de hausse à court terme - Bernstein

** Sur les 21 sociétés de courtage qui couvrent le titre, 14 l'évaluent à "acheter" ou plus, les autres à "conserver"; le titre a un PT médian de 300 $ - données LSEG

** SNDK a fait ses débuts sur le marché en février 2025 et l'action a été multipliée par six à la fin de l'année