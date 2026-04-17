Bernstein relève le PT de Marriott sur les remboursements de capex

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 avril - ** Bernstein relève l' objectif de prix deMarriott International MAR.O de 393 $ à 400 $; maintient la note "surperformance"

** Le nouveau PT représente une hausse de 10,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que les investissements bruts de Marriott International en 2026 de 1,05 milliard de dollars peuvent être considérés comme "recyclables": des hôtels rénovés qui seront vendus, des prêts qui seront remboursés ou des investissements dans des logiciels remboursés par les propriétaires d'hôtels

** L'entreprise estime que 35 à 40 %, soit environ 390 millions de dollars, des dépenses brutes en capital sont consacrées au projet de transformation technologique et aux systèmes de l'entreprise, dont une grande partie devrait être remboursée au fil du temps

** La société de courtage ajoute que cela signifie plus de liquidités, ce qui permettra de réduire la dette et d'augmenter les rachats d'actions

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 16,8 % depuis le début de l'année