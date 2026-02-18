Bernstein relève le PT de Howmet Aerospace en raison d'une hausse potentielle des marges

18 février - ** Bernstein relève l'objectif de prix du fabricant de pièces d'avion Howmet Aerospace HWM.N de 247 $ à 280 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 10,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que Howmet voit une croissance dans les fixations pour gros porteurs, les aubes de moteur LEAP et GTF de nouvelle génération, l'augmentation de la demande du marché secondaire du F-35 et l'amélioration de la performance des roues forgées

** Nous revoyons à la hausse nos perspectives à long terme car la croissance de la demande de moteurs d'avions commerciaux se poursuit, et les turbines à gaz et la défense apportent davantage de bénéfices - Bernstein

** La croissance des marges est déjà en cours, même si certains facteurs clés n'ont pas encore été atteints, et il devrait y en avoir d'autres à l'avenir

** HWM a gagné 87,5 % en 2025