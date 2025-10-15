Bernstein relève le PT de GE Aerospace, voyant une forte dynamique de l'après-vente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 octobre - ** Bernstein augmente le PT sur GE Aerospace
GE.N à 374$ de 343$, maintient la notation à "outperform"
** Le nouveau PT représente une hausse de 24,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Bernstein indique que l'échelle de GE permet d'augmenter les dépenses en R&D, et que ses améliorations en matière de durabilité augmentent la part de marché dans les régions difficiles
** La société de courtage voit une forte dynamique dans les moteurs commerciaux et les services de GE, en particulier grâce à la croissance du marché secondaire à forte marge
** La production allégée de GE et les améliorations apportées à la livraison des fournisseurs contribuent également à l'expansion des marges - Bernstein
** 14 courtiers sur 18 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 4 à "conserver"; leur prévision médiane est de 330 $ - données compilées par LSEG
** L'action a augmenté de 80 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture
