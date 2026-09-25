Bernstein relève la note de 3M, invoquant des perspectives de croissance et de valorisation plus favorables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
25 septembre - ** Bernstein relève la note du géant industriel 3M MMM.N de « sous-performance » à « en ligne avec le marché »
** L'action s'échangeait en légère hausse avant l'ouverture
** Le nouvel objectif de cours laisse entrevoir un potentiel de hausse de 2% par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** La société de courtage met en avant une refonte structurelle de la fonction R&D de 3M, améliorant la visibilité sur l’innovation produit et la croissance future
** Selon Bernstein, l’allègement des contraintes liées aux défis en matière de R&D favorise une croissance organique plus rapide et des perspectives de valorisation plus favorables
** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse de 4,6% depuis le début de l’année, sous-performant la progression de 12,5% de l’indice S&P 500 .SPX
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