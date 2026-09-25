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Bernstein relève la note de 3M, invoquant des perspectives de croissance et de valorisation plus favorables
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 13:34
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Bernstein relève la note du géant industriel 3M MMM.N de « sous-performance » à « en ligne avec le marché »

** L'action s'échangeait en légère hausse avant l'ouverture

** Le nouvel objectif de cours laisse entrevoir un potentiel de hausse de 2% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage met en avant une refonte structurelle de la fonction R&D de 3M, améliorant la visibilité sur l’innovation produit et la croissance future

** Selon Bernstein, l’allègement des contraintes liées aux défis en matière de R&D favorise une croissance organique plus rapide et des perspectives de valorisation plus favorables

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse de 4,6% depuis le début de l’année, sous-performant la progression de 12,5% de l’indice S&P 500 .SPX

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/09/2026 à 13:34:34.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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