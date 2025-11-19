Bernstein relève l'objectif de cours pour Hyatt et Marriott en raison de la forte demande en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 novembre - ** Bernstein augmente l'objectif de cours pour les opérateurs hôteliers américains Hyatt H.N de 177 à 188 $ et Marriott MAR.O de 327 à 329 $; maintient la note de H à "marketperform" et la note de MAR à "outperform"
** Le revenu par chambre disponible devrait s'améliorer en 2026, car les hôtels verront une augmentation des voyages du gouvernement américain en mars/avril; les dépenses gouvernementales représentaient environ 4% des nuitées de Marriott aux États-Unis et au Canada en 2024
** Le 250e anniversaire des États-Unis offre également des vents porteurs en 2026 T2/T3
** Le courtier s'attend à ce que Hyatt prenne la tête de la croissance des recettes, en combinant un solide RevPAR (2%-2,5%) et une croissance nette des unités (6,3%-7%), suivi par Marriott avec un RevPAR modéré (1,5%-2,5%) et environ 5% NUG
** A la dernière clôture, Hyatt a baissé de 4,9% et Marriott a augmenté de 1,4%, depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer