Bernstein relève l'objectif de cours de Lockheed Martin et prévoit que le Golden Dome augmentera probablement son carnet de commandes

20 octobre - ** Bernstein relève l'objectif de cours (PT) de l'entreprise de défense américaine Lockheed Martin LMT.N de 497 $ à 545 $

** Le PT révisé représente une hausse d'environ 10,1% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de LMT augmentent de près de 1,2 % pour atteindre environ 500,8 $ dans les échanges matinaux

** Le Golden Dome est l'ambitieux système de défense antimissile du président Trump, d'une valeur de 175 milliards de dollars, dont l'échéance est fixée à 2028

** La société de courtage estime que l'attribution des lots 18-19 pour les F-35 est une étape positive pour l'aéronautique, mais elle attend toujours la validation finale du TR-3 et une mise à jour des mises à niveau du bloc 4

** Neuf des 22 sociétés de courtage considèrent l'action comme « à l'achat » ou supérieure, 12 comme « à conserver » et 1 comme « à la vente »; leur estimation médiane est de 522,5 dollars, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 3,3 % depuis le début de l'année