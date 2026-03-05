Bernstein relève l'objectif de cours de Fedex alors que le conflit au Moyen-Orient fait grimper les tarifs du fret aérien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Bernstein augmente l'objectif de prix sur Fedex Corp FDX.N de 427$ à 457$; réitère la notation "outperform"

** Le nouveau PT représente une hausse de 19% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que le conflit au Moyen-Orient ajoute une nouvelle dynamique à l'équation - de meilleurs tarifs pour le fret aérien

** Les conflits augmentent les prix du fret aérien car les avions empruntent des itinéraires plus longs, la capacité diminue et les suppléments augmentent

** Ajoute que si une partie de cette augmentation des tarifs servira à couvrir des coûts de carburant plus élevés, des opérateurs comme FDX utilisent des équipements plus efficaces avec un meilleur mix, ce qui permet de conserver une partie de cet avantage.

** La médiane des prévisions de 30 courtiers couvrant le titre est de 400 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, FDX a progressé de 1,5 % depuis le début de l'année