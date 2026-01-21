 Aller au contenu principal
Bernstein relève l'objectif de cours d'AMD sur fond d'optimisme à l'égard de l'IA, les actions grimpent
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 17:59

21 janvier - ** Les actions du fabricant de puces Advanced Micro Devices AMD.O ont augmenté de 8,7 % à 252 $

** Bernstein relève l'objectif de cours (PT) d'AMD de 220 $ à 225 $

** La société de courtage estime que les efforts d'AMD en matière d'intelligence artificielle ont "certes parcouru un long chemin"

** Toutefois, elle ajoute également qu'OpenAI est le seul client important pour le serveur Helios d'AMD et qu'une grande partie du discours sur l'IA du fabricant de puces dépend de l'avancement de l'accord et des annonces de nouveaux clients

** "Étant donné que le déploiement d'OAI commence plus tard cette année, il pourrait y avoir moins de pression sur les perspectives d'IA à court terme du moins", déclare Bernstein

** Sur les 56 sociétés de courtage qui suivent l'action, 43 la classent "acheter" ou plus, 12 la classent "conserver" et une "vendre fortement"; leur objectif de cours médian est de 280 $, selon les données compilées par LSEG

** En 2025, l'action AMD a augmenté de 77,3 %

