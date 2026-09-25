Bernstein abaisse la note de Deutsche Telekom à « en ligne avec le marché » suite aux informations de fusion avec T-Mobile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
25 septembre -
** Bernstein abaisse la note de Deutsche Telekom DTEGn.DE de « outperform » à « market perform », suite à des informations faisant état d’une fusion potentielle entre l’opérateur de télécommunications allemand et T-Mobile US TMUS.O
** Le courtier précise que son opinion sur Deutsche Telekom est également influencée par la note « performance en ligne avec le marché » attribuée à T-Mobile par ses analystes américains
** Il ajoute que la concurrence sur le marché allemand de la téléphonie fixe pourrait peser sur la société
** Bernstein se montre prudent vis-à-vis du secteur européen des télécommunications et privilégie les opérateurs qui se concentrent sur leur cœur de métier, à savoir la connectivité
** Le courtier abaisse son objectif de cours sur Deutsche Telekom de 37 € à 28,1 €
** Sur les 21 analystes qui couvrent Deutsche Telekom, 20 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », tandis qu'un analyste recommande de « conserver » le titre – données LSEG
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer